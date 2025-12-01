Trump anuncia que indultará a expresidente de Honduras preso por narcotráfico

4 minutos

El presidente Donald Trump intervino este viernes en la política de Honduras al anunciar que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, y amenazar con un recorte de la ayuda al país centroamericano si su candidato preferido pierde las presidenciales del domingo.

Trump comunicó su intención de indultar a Hernández, que cumple una condena de 45 años de cárcel en Estados Unidos, en una publicación en redes sociales.

El mandatario añadió en el mensaje que apoya a Nasry Asfura, el candidato del partido derechista de Hernández en los comicios hondureños.

En un mensaje en mayúsculas en su red Truth Social, Trump escribió: «VOTA POR TITO ASFURA PARA PRESIDENTE, Y FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO».

«Si (Asfura) no gana, Estados Unidos no malgastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea», añadió sobre la ayuda a Honduras.

Asfura, un magnate de la construcción de 67 años y exalcalde de la capital hondureña, compite en una carrera reñida contra la abogada Rixi Moncada, del gobernante partido Libre (izquierda), y el presentador de televisión Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal.

Tras el anuncio de Trump, Asfura aseguró a la AFP que no tiene «ninguna vinculación» con Hernández.

«Yo no tengo ninguna vinculación (con Hernández). Él fue presidente de la República, el partido no es responsable de las acciones personales», aseguró por teléfono el candidato.

De todos modos, Asfura dijo ver el espaldarazo de Trump desde el «lado positivo», especialmente por los «beneficios» que puede traer a los hondureños que trabajan en Estados Unidos el restablecimiento de un estatuto migratorio que amparaba a miles de ellos, así como una potencial reducción de aranceles.

Además, el candidato publicó un mensaje en la red X en el que señala que «por la familia (de Hernández), el indulto deja atrás sus tristezas y les permite recuperar la tranquilidad y la felicidad que se merecen».

Hernández, presidente de Honduras de 2014 a 2022, fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína -principalmente de Colombia y Venezuela- a través de Honduras.

Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente.

– «Tratado de forma injusta» –

Trump también escribió en Truth Social que Hernández había sido «tratado de forma muy dura e injusta», según muchas personas a las que respeta.

El fiscal general del expresidente Joe Biden, Merrick Garland, dijo tras la sentencia de Hernández el año pasado que el dirigente había «abusado de su poder para apoyar una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo».

El republicano, además, acusó el viernes al candidato Nasralla, de 72 años, de postularse para restarle votos a Asfura.

También señaló que Nasralla se desempeñó como vicepresidente de Castro antes de renunciar y dijo que «ahora finge ser anticomunista únicamente con el propósito de dividir el voto de Asfura».

Trump también criticó a Moncada, la heredera política de Castro, como una «comunista» y dijo que su victoria sería un triunfo para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «y sus narcoterroristas».

Sin mencionar directamente a Trump, la postulante izquierdista dijo en su cuenta de X que «desde el extranjero quieren revivir a criminales», pero el «bipartidismo golpista, narcotraficante y fraudulento está derrotado».

El indulto a Hernández ocurre en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones y matado al menos a 83 personas en aguas internacionales.

des/dw/gma/mr/cr/bur-mr