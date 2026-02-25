Trump anuncia que obligará a las grandes tecnológicas a generar su propia electricidad

1 minuto

Washington, 24 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes durante el discurso del Estado de la Unión que obligará «a las grandes empresas tecnológicas a cubrir sus propias necesidades energéticas».

«Pueden construir sus propias centrales eléctricas como parte de sus fábricas para que los precios no suban y, en muchos casos, para que los precios de la electricidad bajen considerablemente. Esta es una estrategia única, nunca antes utilizada en este país», aseguró el presidente. EFE

