Trump anuncia que próximamente se abrirán las conexiones comerciales aéreas con Venezuela

Washington, 29 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirán muy pronto», tras hablar con la presidenta encargada del país, Delcy Rodriguez, a la que «le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela».

Trump afirmó que le había dado «instrucciones a Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto para que los aviones puedan volar a Venezuela». EFE

