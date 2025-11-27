Trump anuncia que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026

1 minuto

Washington, 26 nov (EFE).- El epresidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que su Gobierno decidió excluir a Sudáfrica del G20 de 2026, que se celebrará en Miami, al acusar a Pretoria de no abordar supuestos abusos contra poblaciones blancas y de negarse a traspasar la presidencia del grupo durante la cumbre más reciente.

Trump sostuvo que la Administración sudafricana permite «graves violaciones de derechos humanos», acusaciones que el Gobierno de Pretoria ha negado de manera reiterada en el pasado, defendiendo que actúa bajo un marco constitucional que rechaza la discriminación racial.

El mensaje del republicano, publicado en su cuenta de Truth Social, también incluye críticas a medios estadounidenses, a los que reprocha no cubrir estos señalamientos.

El anuncio se produce a un año de la cumbre del G20 prevista en Miami en 2026, cuya organización había sido ratificada por el Gobierno estadounidense. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han emitido comentarios sobre las declaraciones de Trump, que suponen un nuevo foco de tensión diplomática entre Estados Unidos y Sudáfrica.

Estados Unidos no participó en la cumbre realizada en Sudáfrica del 22 al 23 de noviembre, por decisión de Trump quien primero adelantó su inacistencia y luego ordenó que ningún funcionario de su Administración viajara. EFE

dte/sbb