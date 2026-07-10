Trump anuncia que tendrá negociaciones con Irán pero insiste en que la tregua terminó

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Washington, 10 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su país mantendrá negociaciones con Irán para poner fin al conflicto, aunque insistió en que el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó.

«La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado», dijo trump en su red Truth Social. EFE

er/rcf