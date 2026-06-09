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Trump anuncia represalias contra Irán por derribar un helicóptero estadounidense

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Washington, 9 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que habrá represalias contra Irán por haber derribado anoche un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, a pesar de que el ataque no dejó víctimas.

«Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque», declaró el republicano en su red Truth Social. EFE

er/jlp

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