Trump anuncia un «acuerdo histórico» entre Tailandia y Camboya tras conflicto fronterizo

1 minuto

Kuala Lumpur, 26 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este domingo en Kuala Lumpur la firma de un «acuerdo histórico» entre Camboya y Tailandia, que mantienen una disputa fronteriza, en una ceremonia con los líderes de cada país con motivo de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

«Es un acuerdo histórico para acabar el conflicto militar entre Camboya y Tailandia», dijo Trump durante una intervención en el centro de convenciones de Kuala Lumpur, a donde llegó hoy en la primera parada de una gira asiática que también le llevará a Japón y Corea del Sur.

Tailandia y Camboya firmaron este domingo en Kuala Lumpur, ante al presidente estadounidense, quien medió en la negociación, un segundo acuerdo de paz tras el conflicto bélico fronterizo que mantuvieron durante cinco días en julio, que dejó medio centenar de muertos. EFE

mca-nc-pav/jrh

(foto)(video)