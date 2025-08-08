The Swiss voice in the world since 1935

Trump anuncia una «cumbre de paz histórica» el viernes entre Armenia y Azerbaiyán

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que la Casa Blanca acogerá el viernes una «cumbre de paz histórica» entre Armenia y Azerbaiyán, dos exrepúblicas soviéticas involucradas desde hace décadas en un conflicto territorial.

«Estas dos naciones han estado en guerra durante muchos años, con el resultado de miles de muertes. Muchos líderes han intentado poner fin a la guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a «TRUMP», escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social. 

Precisó que habrá una «ceremonia oficial de firma de la paz» con la participación del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y del primer ministro armenio Nikol Pashinian.

Estas dos antiguas repúblicas soviéticas caucásicas han librado varias guerras desde el desmembramiento de la Unión Soviética por el Karabaj, una región azerbaiyana entonces poblada por una mayoría armenia.

Azerbaiyán tomó pleno control de la zona en septiembre de 2023 después de una ofensiva relámpago contra los separatistas armenios del Karabaj.

El presidente estadounidense recibirá en primer lugar a los dos líderes por separado y sellará con cada uno un convenio bilateral entre Estados Unidos y su país, antes de la firma a las 16H15 (20H15 GMT) del acuerdo tripartito. 

Según la cadena CBS, el texto otorga a Estados Unidos derechos de construcción sobre un corredor de 43 kilómetros en territorio armenio que será llamado «Camino Trump para la paz y la prosperidad internacionales» o TRIPP. 

La Casa Blanca no respondió a las preguntas de la AFP sobre esta información. 

Ereván confirmó que el primer ministro armenio mantendrá una conversación con el presidente estadounidense «para fortalecer la asociación estratégica entre Armenia y Estados Unidos».

Añadió que una «reunión tripartita (…) con Donald Trump y el presidente azerbaiyano (también) tendría lugar para contribuir a la paz, el desarrollo y la cooperación económica en la región».

