The Swiss voice in the world since 1935

Trump anuncia una demanda de 15.000 millones por difamación contra el New York Times

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que va a presentar una demanda de 15.000 millones de dólares contra el diario The New York Times por difamación y calumnia.

«Se ha permitido al New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba, YA!», escribió el mandatario en su red Truth Social e indicó que la acción judicial será presentada en Florida.

«Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnia por 15.000 millones de dólares contra The New York Times», afirmó el presidente estadounidense.

En su mensaje, Trump califica al prestigioso diario como «uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia» del país. Lo acusa de ser «un auténtico ‘portavoz’ del Partido Demócrata de izquierda radical» y de haber apoyado a Kamala Harris durante la última campaña presidencial.

El New York Times «lleva décadas mintiendo sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mis negocios», dijo.

No es la primera vez que el magnate republicano presenta una demanda contra los medios de comunicación que considera hostiles.

En julio, reclamó al menos 10.000 millones de dólares por difamación al Wall Street Journal tras la publicación de un artículo en el que se le atribuía una carta obscena dirigida al financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, cuya autoría el presidente negó.

hol/rsc/arm/pc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR