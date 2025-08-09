The Swiss voice in the world since 1935

Trump anunciará el lunes medidas contra el crimen en DC tras amenazar con tomar su control

Miami, 9 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que el lunes anunciará medidas para «detener el crimen violento» en Washington D.C., tras amenazar con el despliegue de la Guardia Nacional y que el Gobierno federal tome el control de la ciudad, gobernada por los demócratas.

«El lunes habrá una conferencia de prensa en la Casa Blanca, la cual, esencialmente, detendrá el crimen violento en Washington, D.C. Se ha convertido en una de las ciudades más violentas en cualquier parte del mundo. ¡Y pronto será una de las más seguras!», escribió el mandatario en su red social Truth Social.

El anuncio se produce tras el despliegue el viernes de un número indeterminado de agentes federales en Washington, donde Trump ha amagado con tomar control federal del distrito capitalino, que en 1973 dejó de estar controlado por el Congreso después de casi 200 años.

El mandatario ha insistido en este tema tras un ataque contra un exempleado de 19 años del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante un intento de robo de auto.

El vicepresidente JD Vance compartió una gráfica que muestra un índice de 41 asesinatos por cada 100.000 personas en Washington, por encima de las capitales de Perú (7), Cuba (4), Brasil (13) y México (8).

Los demócratas han acusado a Trump de magnificar la violencia en la ciudad, donde datos de la Policía Metropolitana reportan que los crímenes violentos han caído un 26 % este año, mientras que hay un 12 % menos de homicidios y un 20 % menos de asaltos con armas.

Además, se redujeron en más del 30 % los secuestros de vehículos, delitos que estuvieron en máximos en 2023 y que, en su mayoría, cometen menores de edad.

«Amenazar con que el Gobierno federal tome el control de Washington, DC, es absurdo y peligroso», denunció el congresista federal demócrata Mark DeSaulnier en X.

El Washington Post argumentó en un editorial el viernes que la intervención federal que propone Trump no sería «un modelo sostenible para hacer a la capital más segura». EFE

