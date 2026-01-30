Trump anunciará el viernes el nombre de su candidato a presidente de la Reserva Federal

1 minuto

Nueva York, 29 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará mañana viernes el nombre de su candidato a presidente de la Reserva Federal (Fed) que sucederá al actual líder del banco central, Jerome Powell.

«He elegido a una persona muy válida para dirigir la Reserva Federal», aseguró esta tarde a la prensa el mandatario en el estreno en Washington del documental de su esposa Melania. EFE

