Trump anunciará el viernes el nombre de su candidato a presidente de la Reserva Federal

Nueva York, 29 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará mañana viernes el nombre de su candidato a presidente de la Reserva Federal (Fed), que sucederá al actual líder del banco central, Jerome Powell.

«He elegido a una persona muy válida para dirigir la Reserva Federal», aseguró esta tarde el mandatario a la prensa durante el estreno del documental de su esposa Melania, que se celebra en el Trump-Kennedy Center, en Washington D.C.

Así, el líder republicano dijo que anunciará a su candidato mañana por la mañana, pese a que horas antes había informado de que revelaría a su nominado la próxima semana.

La elección del presidente de la Fed es uno de los asuntos clave de la política del país, ya que el mandato de Powell concluye el próximo mes de mayo y Trump ha mostrado una oposición muy pública a la manera en la que este dirige la institución.

Trump, que insiste en un ritmo más rápido a la hora de bajar los tipos de interés, mantiene una ofensiva abierta contra Powell, que rechaza cualquier injerencia política en las decisiones de la junta de la Fed.

Powell reveló además que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

Justo ayer, la Fed decidió mantener los tipos estables tras llevar a cabo tres recortes consecutivos e iniciar un ciclo bajista en septiembre de 2024. EFE

