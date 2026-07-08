Trump aprobó las explicaciones de Sánchez sobre los esfuerzos españoles, según Merz

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Ankara/Berlín, 8 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó las explicaciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre los esfuerzos que efectúa su país para cumplir con los objetivos de gasto en materia de defensa.

En una rueda de prensa tras participar en la cumbre de la OTAN, Merz dijo que «Sánchez volvió a explicar que el Gobierno español está realizando ahora realmente un enorme esfuerzo para alcanzar los objetivos acordados en La Haya» el año pasado, y «eso también fue recibido con una gran aprobación por parte del presidente Trump».

«Y ese es, para mí, el baremo del trato, de cómo nos hablamos entre nosotros y cómo hablamos los unos de los otros en estos órganos y en este tipo de reuniones, y no encuentro nada que pudiera ser para mí motivo de critica», señaló.

Merz hizo estas declaraciones al ser preguntado por las nuevas críticas de Trump a España tras afirmar el mandatario estadounidense este miércoles en Ankara que España es «una causa perdida» y pidiera cortar «todo el comercio» con el país, «incluidas las visitas».

Sánchez afirmó por su parte en la rueda de prensa posterior a la cumbre que ha mantenido en la capital turca una conversación «sin tirantez» y «con absoluta y total cordialidad» con Trump, cuyas declaraciones afirmó recibir «con calma y paciencia». EFE

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