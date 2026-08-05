Trump aprovecha la victoria de El-Sayed en Míchigan para atacar a los progresistas

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Los Ángeles (EE.UU.), 5 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este miércoles la victoria de Abdul El-Sayed en las primarias demócratas al Senado por Míchigan para redoblar sus ataques contra el ala progresista del partido azul, cuyo respaldo entre los votantes crece de cara a las elecciones de noviembre.

«Los comunistas quieren llevar su ideología ruinosa y letal, promotora de miseria y decadencia, a todos los estados de Estados Unidos; pero no se lo vamos a permitir”, dijo el mandatario en un mitin político en Las Vegas.

Durante el acto de campaña celebrado en el Red Rock Casino de Summerlin, una zona alejada del famoso Strip de Las Vegas, el mandatario arremetió contra el candidato demócrata que se muestra con posibilidades de ganar el puesto para reemplazar al demócrata Gary Peters, que no buscó su reelección.

«Abdul El-Sayed, ¿Pueden creerlo?», exclamó Trump para después asegurar que el aspirante «odia» a los judíos y a Israel.

«Es un hombre lleno de odio y ahora va por ahí diciendo: ‘Oh, yo quiero a todo el mundo’. No quiere a todo el mundo. Pónganlo en el cargo y descubrirán qué es lo que realmente quiere», continúo el líder republicano.

Antes de su intervención, el presidente había cargado contra El-Sayed en una publicación en redes sociales; calificó al demócrata progresista de «comunista que no goza de simpatía» en su estado y alegó, sin pruebas, la existencia de un fraude electoral generalizado.

Trump ha visto como los candidatos progresistas están teniendo mayor apoyo entre los demócratas y los independientes desde la victoria del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, una tendencia que le podría complicar su deseo de mantener el dominio republicano en el Capitolio.

El-Sayed, de 41 años y médico de profesión, es un fuerte crítico de las acciones de Israel en Gaza y la manera en la que las grandes corporaciones y grupos de acción financian las campañas electorales en Estados Unidos, mientras promete trabajar «para el pueblo» y atender sus principales problemas.

«Si quiere un senador que se plante frente a Donald Trump, aquí tiene la opción que busca», dijo el candidato poco después de conocerse su victoria en Míchigan, un estado clave en esa carrera, decisiva para el futuro de la agenda del presidente Trump.

Además de hablar en contra de El-Sayed, el mandatario arremetió contra el Partido Demócrata. Incluso tuvo tiempo para mencionar a la exvicepresidenta Kamala Harris, que recientemente sugirió que se debería evaluar un cambio en el Colegio Electoral. EFE

amv/gad