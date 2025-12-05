Trump aprueba la fabricación de coches pequeños en Estados Unidos

Washington, 5 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó este viernes la fabricación de coches pequeños en el país al considerar que «son el auto del futuro» y luego de mostrar su admiración por los modelos Kei exclusivos de Japón que el mandatario vio durante su gira por Asia.

«Acabo de aprobar la fabricación de AUTOS PEQUEÑOS en Estados Unidos. Los fabricantes llevan mucho tiempo queriendo hacerlo, al igual que se fabrican con tanto éxito en otros países», escribió el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.

Trump mostró su fascinación por este modelo: son «increíbles», y justificó su decisión diciendo que «son económicos, seguros y de bajo consumo».

El miércoles, cuando presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para revertir los requisitos de eficiencia de combustible y emisiones para vehículos nuevos, aprobados durante el mandato del expresidente Joe Biden, había elogiado los modelos de coches pequeños que observó durante su visita a Japón.

«Son muy pequeños, son realmente bonitos. Y pensé: ‘¿Qué tal quedaría eso en este país?'», indicó Trump en el Despacho Oval previo a oficializar la aprobación de la manufactura de estos.

Los coches pequeños a los que se refiere Trump recuerdan a los populares autos kei de Japón, una categoría de vehículos ultracompactos diseñada para entornos urbanos densos. Estos modelos suelen medir menos de 3,4 metros de largo, llevan motores de hasta 660 centímetros cúbicos y destacan por su bajo consumo y facilidad para maniobrar en ciudades congestionadas.

En Japón representan cerca de un tercio de las ventas anuales de automóviles gracias a sus ventajas fiscales, su accesibilidad y su versatilidad para trayectos cortos, de acuerdo con medios especializados.

Aunque estos vehículos rara vez superan los 20.000 dólares en el mercado pero aún no están ampliamente disponibles en Estados Unidos debido a normas más estrictas de seguridad y emisiones. EFE

dte/jrh