Trump aprueba una inversión en «hermoso y limpio carbón» con dos nuevas plantas en EE.UU.

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Washington, 4 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un plan de unos 700 millones de dólares para reforzar la industria del carbón y la generación termoeléctrica con este mineral en el país, lo que incluye la construcción de dos nuevas plantas en Virginia Occidental y Alaska, en una apuesta por reforzar el uso de combustibles fósiles.

La construcción de dos instalaciones de generación eléctrica a base de carbón en esos dos estados forma parte de una estrategia para ampliar la capacidad energética nacional y se enmarca en la apuesta de Trump por los combustibles fósiles, en la que juega una parte fundamental lo que el llama «limpio y hermoso carbón».

Según el anuncio, ambas plantas buscan responder al aumento de la demanda eléctrica en sectores industriales y tecnológicos.

«Estamos tomando medidas históricas para reducir el precio de la energía y el costo de vida para todos los estadounidenses con el poder del limpio y hermoso carbón», dijo Trump durante el anuncio del plan en la Casa Blanca.

Además de las nuevas construcciones, la iniciativa incluye la reactivación de una planta ya existente en Maryland, que había detenido parcialmente sus operaciones en años recientes.

El paquete incluye también la construcción de una nueva terminal termoeléctica en California y la modernización de otras instalaciones para la exportación de carbón al extranjero.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, su Administración ha impulsado un giro en la política energética, con la eliminación de varias regulaciones ambientales de la era anterior, incluyendo la flexibilización de límites a emisiones de centrales térmicas y la reducción de restricciones a proyectos de combustibles fósiles.

Además el magnate neoyorquino volvió a retirar a su país del Acuerdo de París siete días después de retornar al poder.

Según datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), estas medidas se enmarcan en un contexto en el que el carbón representa menos del 20 % de la generación eléctrica en Estados Unidos, frente a más del 50 % en 2008, mientras que las energías renovables han superado por primera vez al carbón como fuente de nueva capacidad instalada. EFE

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