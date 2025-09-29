Trump apuesta a que en «algún momento» Irán se unirá a los Acuerdos de Abraham

Washington, 29 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que espera «poder llevarse bien» con Irán y advirtió que cree que «en algún momento» Teherán se unirá como nuevo firmante de los Acuerdos de Abraham, orientados a la normalización de vínculos entre Israel y las naciones musulmanes.

«Esperamos poder llevarnos bien con Irán. Creo que estarán abiertos a ello», indicó el mandatario a la prensa en una comparecencia conjunta tras un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En cuanto a los Acuerdos de Abraham de 2020, mediante los cuales Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán han ido reconociendo a Israel, insistió en que «de verdad» cree «que podrían ser miembros».

«Dije hace un tiempo: ‘Apuesto a que, en algún momento, Irán será miembro de los Acuerdos’. Y no me imaginaba que iba a tomar este rumbo. Fue un giro importante el que dimos con los (bombarderos) B-2», ”, dijo en referencia a los «exitosos» ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes en junio pasado.

Netanyahu coincidió en que existe la posibilidad de «revitalizar los Acuerdos de Abraham forjados hace cinco años».

«Podemos extenderlos a muchas más naciones árabes y musulmanas que prefieren la moderación al extremismo. Creo que hay una oportunidad aquí. No va a ser fácil. Es difícil, pero creo que si lo logramos, abriremos posibilidades que nadie siquiera soñó», agregó.

Trump presentó hoy un plan de unos 20 puntos encaminados a buscar el fin del conflicto con Hamás en Gaza, el cual Netanyahu ha aceptado en principio y que incluye un Gobierno de transición para el enclave palestino sin presencia del grupo militante, una junta supervisora presidida por el magnate neoyorquino y abre la puerta a la creación de un Estado palestino.

En agosto pasado, el presidente estadounidense había insistido que tras la «destrucción total» del arsenal nuclear de Irán, es crucial para la paz regional que todo Oriente Medio adopte los Acuerdos de Abraham.

Además de Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán, – que reconocieron a Israel dejando de lado la histórica exigencia de un Estado palestino como condición previa-, Washington busca también la adhesión de Siria y Arabia Saudí, actor clave de la región. EFE

