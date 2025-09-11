Trump arremete contra la «izquierda radical» tras asesinato de su aliado Charlie Kirk

El presidente estadounidense Donald Trump acusó a la retórica de la ‘izquierda radical’ de haber contribuido al asesinato a tiros el miércoles de uno de sus fieles aliados políticos, el influencer Charlie Kirk, a quien calificó de «mártir de la verdad».

Kirk, de 31 años, una reconocida figura de la juventud de derecha, falleció luego de recibir un disparo durante un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país.

Según el FBI, un sospechoso fue arrestado y liberado más tarde, la noche del miércoles. La búsqueda del atacante continúa y los motivos del atentado siguen siendo desconocidos.

«Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo», dijo Trump horas después del ataque en un video publicado en su plataforma Truth Social.

«Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato», añadió.

El mandatario prometió que su gobierno «encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros casos de violencia política, incluidas las organizaciones que la financian y la apoyan».

Al igual que Trump, varias figuras de la derecha estadounidense se refirieron a Kirk como un «mártir» caído por la defensa de los valores conservadores y cristianos.

La tragedia fue captada por varios videos que en segundos inundaron las redes sociales. En ellos se muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

«El Grande, e incluso legendario Charlie Kirk está muerto», anunció Trump en su red Truth Social.

«Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie», agregó.

– «Fuente de sangre»-

El tiroteo ocurrió cerca del mediodía durante un evento organizado por el movimiento Turning Point USA, cofundado por Kirk. Unas 3.000 personas estaban en el campus cuando el activista fue baleado, comentó Jeff Long, jefe de la policía de la casa de estudios.

Videos que circularon en redes sociales muestran a Kirk sentado en una silla en una tarima cuando es impactado, y su cuerpo se desliza a un lado.

Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, dijo que el disparo probablemente vino de un techo, y que las cámaras del circuito cerrado registraron a un sospechoso «vestido con ropas oscuras».

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

«La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15, 20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo», comentó Chaffetz.

«Le dispararon en el cuello y cayó, y era una fuente de sangre», narró Sophie Anderson, de 45 años, al Daily Mail.

Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y ayudó a Trump a aumentar su apoyo entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Con un talento natural para el espectáculo, en 2012 Kirk cofundó Turning Point USA para impulsar puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndose en el portavoz predilecto de la extrema derecha juvenil en cadenas de televisión y conferencias.

Su presencia en los campus estudiantiles era bienvenida por partidarios derechistas como un contrapunto a las voces de la izquierda, pero también desataba una intensa oposición.

– «Asesinato político» –

Trump ordenó que las banderas fueran izadas a media asta en los edificios del gobierno federal hasta el domingo.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que se trató de «un asesinato político».

«Necesitamos que todos en este país piensen en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Necesitamos preguntarnos: ¿Es esto lo que nos dejan 250 años de historia?», comentó el republicano.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pidió por el «descanso eterno» de Kirk, mientras que el senador y líder de la mayoría republicana, John Thune, dijo estar «horrorizado».

Las voces de la izquierda también condenaron el ataque.

«No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Debe parar ahora», escribió en X el expresidente demócrata Joe Biden.

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien llegó a debatir ideas con Kirk en su pódcast, calificó el ataque de «repugnante, vil y censurable», y la exvicepresidenta Kamala Harris condenó «la violencia política».

