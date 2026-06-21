Trump arremete contra Meloni por no implicarse más en la guerra de Irán

Compartir

2 minutos

Washington, 21 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter este domingo contra Italia y su primera ministra, Giorgia Meloni, al asegurar que no se han implicado en la guerra que Washington inició contra Irán el pasado 28 de febrero.

«Después de gastar billones de dólares en la OTAN, Italia -y su primera ministra- ni siquiera considerarían involucrarse con la República Islámica de Irán y su gravísima amenaza nuclear», escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump insistió en el mensaje en una de las ideas que repite desde que comenzó la guerra en Irán y es la falta de ayuda que, en su opinión, ha recibido de sus aliados y lamentó que «durante décadas» los han defendido: «Pero a la hora de la verdad no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo», dijo.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos siguen una semana de tensión con la primera ministra italiana.

Trump aseguró en una entrevista con la cadena italiana La7 y más tarde en Truth Social que Meloni le «rogó» hacerse una foto con él durante la cumbre del G7 celebrada en Francia y que él accedió «porque le daba lástima».

El mandatario explicó que Meloni estaba teniendo problemas de popularidad y que la foto con él ayudaría a mejorarla.

La respuesta de la primera ministra no se hizo esperar y negó tajantemente la versión de Trump, calificó la historia de «inventada» y aseguró: «Italia y yo nunca suplicamos».

El choque entre los dos líderes, aliados en otro tiempo, escaló al ámbito diplomático cuando el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, canceló una visita prevista a Washington y declaró que las palabras de Trump «ofenden a toda Italia».

Las declaraciones de Trump de este domingo no se limitan a Meloni, hasta ahora considerada una de sus personas de confianza en Europa, sino que se extienden a Italia y a la OTAN.

Desde que empezara la guerra con Irán, hace casi cuatro meses, el mandatario ha cuestionado a los países que como Italia no han querido implicarse en el conflicto y no han cedido de manera total sus bases a Estados Unidos.

La OTAN, también aludida en el mensaje de Truth, ha recibido críticas continuas de Trump en los últimos meses.

El mandatario no ha dudado en definir a la OTAN como un «tigre de papel» y ha llegado a afirmar que se plantea «seriamente» retirar a Estados Unidos de la Alianza Atlántica, aunque necesitaría la aprobación del Congreso de Estados Unidos para hacerlo. EFE

acd/lfp/gad