Trump arropa a Bukele ante críticas por la reelección y abusos de derechos en El Salvador

Hugo Sánchez

San Salvador, 21 ago (EFE).- El Gobierno de Donald Trump se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Nayib Bukele, al respaldar una reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, pese a las críticas de organismos internacionales y locales.

Las dos administraciones se han aproximado a raíz, sobre todo, de un acuerdo de deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos expulsados desde EE.UU. por supuestamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

Ahora, ese acercamiento bilateral ha llegado a tal nivel que analistas y organizaciones consideran que las dos administraciones han violado derechos humanos de manera conjunta.

Así, la organización Cristosal apuntó recientemente que «en este escenario se ubican dos Estados actuando de forma coordinada para cometer graves violaciones a los derechos humanos, en desprecio de la dignidad de las personas».

EE.UU. desestima denuncias de atropellos

La muestra de respaldo más reciente de Estados Unidos a la Administración de Bukele se dio con la publicación del más reciente informe de derechos humanos, en el que se afirmó que «no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos», a diferencia del informe de 2023 bajo la Administración de Biden, que sí reportó casos de tortura y malas condiciones penitenciarias.

En declaraciones a EFE, Celia Medrano, defensora de derechos humanos, dijo que el Gobierno de Trump actualmente «se ve francamente cuestionado en su propia casa sobre el respeto a principios democráticos y de derechos humanos».

«El caso de El Salvador, un aliado en violaciones a derechos humanos no solo contra el periodismo crítico y defensores de derechos humanos salvadoreños, sino contra personas migrantes de otras nacionalidades, como más de 250 migrantes venezolanos víctimas de malos tratos, torturas e incluso agresiones sexuales en cárceles salvadoreñas», apuntó.

Subrayó que el informe deja ver que para el Departamento de Estado de EE.UU. «no es realmente importante si se violan derechos humanos en un país, sino que es más importante si el gobierno del país que se evalúa responde a los intereses de Estados Unidos o no».

Respaldo a la reelección presidencial indefinida

El 5 de agosto pasado, el Gobierno de Estados Unidos expresó además su respaldo a la reforma constitucional, aprobada y ratificada de manera exprés por el Congreso salvadoreño de mayoría oficialista, que avala en El Salvador la reelección indefinida del presidente, lo que deja vía libre a Bukele para optar a un tercer mandato.

«La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país», declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Además, rechazó la comparación de El Salvador «con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región».

La oposición salvadoreña y organizaciones internacionales de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), criticaron la reforma al considerar que erosiona la democracia del país para perpetuar a Bukele en el poder, comparando la situación con la de Nicaragua o Venezuela. EFE

