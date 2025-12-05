Trump asegura llevarse «muy bien» con México y Canadá antes de reunión con líderes

Washington, 5 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que tiene muy buenas relaciones con sus homóloga de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, poco antes de reunirse con ambos dentro del programa del sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, del que serán anfitriones los tres países.

«Nos vamos a reunir con ambos y nos estamos llevando muy bien. (…) Tenemos una reunión programada para algún momento después del evento. Hablaremos hoy. Nos llevamos muy bien», dijo Trump a la prensa a su llegada a la alfombra roja del Centro Kennedy de Washington, sede del evento. EFE

