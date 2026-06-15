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Trump asegura que barcos cargados de petróleo están empezando a salir de Ormuz

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Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que ya hay barcos, muchos de ellos cargados de petróleo, que están empezando a salir del estrecho de Ormuz.

«Los buques están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. Están navegando por la ‘ruta del sur’, que es totalmente segura y está en perfectas condiciones. Además, existen otras vías de tránsito», dijo en su red, Truth Social, un día después de anunciar el alcance de un pacto con Irán para poner fin al conflicto. EFE

mgr/lss

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