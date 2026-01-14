Trump asegura que con Groenlandia «en manos de EEUU» la OTAN será más eficaz y formidable

1 minuto

Redacción Internacional, 14 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este miércoles que con Groenlandia «en manos» de su país la OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz y agregó que «cualquier cosa menos que eso es inaceptable».

En un mensaje en su red Truth Social, Trump volvió a defender su interés sobre la estratégica isla, bajo soberanía danesa, justo el mismo día en que representantes de Dinamarca, Groenlandia y EE.UU. celebran un encuentro para tratar las intenciones de Washington de anexionarse el territorio.

«La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable», expresó Trump.EFE

