Trump asegura que EE.UU. atacará hoy nuevamente «con dureza» a Irán

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Washington, 10 jun (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que su país atacará hoy nuevamente «con dureza» a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero y de que Teherán asegurara que revisará la continuación de las negociaciones.

«Les atacamos con dureza ayer, y hoy les vamos a atacar con dureza de nuevo», aseguró Trump a los medios durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en un momento marcado por la especulaciones sobre una posible ruptura de las conversaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto. EFE

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