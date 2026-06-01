Trump asegura que el diálogo entre EE.UU. e Irán continúa a «ritmo acelerado»

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Washington, 1 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el diálogo de paz con Irán continúa a «un ritmo acelerado» después de que medios estatales iraníes anunciaran la paralización de las conversaciones debido a los ataques israelíes contra el Líbano.

«Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado», escribió Trump en su red Truth Social. EFE

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