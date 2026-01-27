Trump asegura que el envío de su zar de inmigración a Mineápolis «no es un repliegue»

Washington, 27 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes que el envió de su zar de inmigración, Tom Homan, a Mineápolis para sustituir a Greg Bovino, alto oficial de la Patrulla Fronteriza que estaba liderando las redadas masivas en la ciudad «no es un repliegue, es solo un pequeño cambio».

«No creo que sea un retroceso. Es solo un pequeño cambio», explicó Trump en una entrevista concedida a la cadena Fox News en Iowa, donde tiene previsto dar hoy un discurso sobre los logros económicos de su Administración.

«(Greg) Bovino es muy bueno, pero es un tipo bastante excéntrico. Y en algunos casos, eso es bueno. Quizás no lo fue en este caso, pero tienen que entender que algunas de las personas que he estado observando (en Mineápolis) durante las últimas semanas son agitadores a sueldo», afirmó Trump sobre los ciudadanos que han protestado contra los operativos masivos de inmigración desplegados en la urbe.

El envío de Homan a Mineápolis en sustitución de Bovino se ha interpretado como un gesto para bajar la tensión y redibujar la estrategia migratoria de Trump después de que el sábado agentes federales enviados por Washington mataran a tiros a un segundo ciudadano de esta urbe en apenas tres semanas, sucesos que han contrariado incluso a congresistas republicanos.

«Tom es fantástico. Tom es un tipo duro, a quien he observado a lo largo de los años, y se ha llevado bien con los gobernadores y se lleva bien con los alcaldes», explicó el republicano, que para calmar los ánimos habló ayer por teléfono con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minesota, Tim Walz, con quienes Homan tenía previsto verse hoy.

Trump siguió asegurando que la responsabilidad de la actual situación en la ciudad recae en las protestas ciudadanas – que su Gobierno considera que «obstruyen» labores policiales- contra los 3.000 agentes enviados a Mineápolis desde principios de enero.

«¿Cómo es posible que te enfurezcas cuando estás entrando en un estado y estás deteniendo a criminales?», dijo Trump en este sentido.

La Casa Blanca decidió activar un gran y militarizado operativo en Mineápolis a principio de mes tras poner en el foco casos de malversación de fondos federales que involucran a la comunidad somalí de la ciudad.

En ese sentido, Trump aseguró que «habrá rendición de cuentas» por los casos de fraude en Minesota que, asegura, son por valor de miles de millones de dólares. EFE

asb/gad

