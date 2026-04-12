Trump asegura que el Reino Unido ayudará en el desminado del estrecho de Ormuz

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Washington, 12 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el Reino Unido y otros países ayudarán en las tareas de desminado del estrecho de Ormuz.

«Contamos con dragaminas de última generación, los más modernos y avanzados, pero también estamos incorporando dragaminas más tradicionales. Por lo que entiendo, el Reino Unido y un par de países más están enviando dragaminas», declaró en una entrevista con Fox News.

El Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, a quien Trump ha criticado durante semanas por no involucrarse militarmente en la reapertura del estrecho, no ha confirmado su posible participación en el desminado de esa vía marítima.

Después de que las negociaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto conluyeran este domingo sin un acuerdo, Trump anunció que su país bloqueará el estrecho y que retirará las minas colocadas por la República Islámica.

El mandatario dijo que tomó esta decisión porque durante las conversaciones, las de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979, Teherán no quiso renunciar a sus «ambiciones nucleares».

El anuncio del bloqueo estadounidense del estrecho llega después de que Irán haya mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica. EFE

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