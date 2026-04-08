Trump asegura que en Irán ha habido «un cambio de regimen muy productivo»

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Redacción Internacional, 8 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que ha constatado que Irán «ha experimentado un cambio de régimen muy productivo», justificando la postura negociadora que ha llevado al alto el fuego de dos semanas.

«Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (de los bombarderos B-2)», apuntó el presidente en un mensaje en su red social Truth Social. EFE

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