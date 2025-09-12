Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie Kirk

Washington, 12 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes «con un alto grado de certeza» que han detenido al supuesto asesino del comentarista ultraconservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.

«Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador» de Utah, dijo Trump en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

El mandatario agregó que se enteró de la captura «cinco minutos antes de entrar» al plató del programa ‘Fox and Friends’, y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias policiales ofrecerán más información más adelante en el día.

Trump explicó muy brevemente que al parecer fue el propio padre y personas «cercanas» al supuesto tirador, entre ellos un ministro religioso, los que pidieron que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un vídeo en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

«Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí», indicó.

Trump dijo también que espera que el autor del asesinato de Kirk sea declarado culpable y reciba la pena de muerte, legal en el estado de Utah, que no tiene una moratoria sobre la ejecución de la pena capital.

Según varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, a unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah).

El detenido tiene unos veinte años y fue puesto en custodia de la policía local sobre las 23.00 del jueves hora local, según informaron fuentes federales al New York Times.

El FBI y varias agencias gubernamentales desplegaron una amplia búsqueda del sospechoso casi inmediatamente después del disparo que fulminó a Kirk, estrecho aliado de Trump, mientras debatía ante unas 3.000 personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem.

Después de detener y liberar a dos sospechosos, el FBI pidió ayuda al público e incluso anunció una recompensa de 100.000 dólares a que tuviera información veraz que condujera a su captura.

Trump insistió en que no quiso ver el vídeo donde se puede apreciar con claridad el momento en el que Kirk recibió el disparo. «No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo escuché», dijo. EFE

