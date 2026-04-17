Trump asegura que Irán «está retirando» todas las minas marítimas con la ayuda de EE.UU.

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Washington, 17 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes, sin aportar más detalles, que Irán «está retirando o ha retirado» todas las minas marítimas que habría colocado durante el conflicto, aparentemente en referencia al estrecho de Ormuz.

«¡Irán, con la ayuda de los EE. UU., ha retirado —o está retirando— todas las minas marinas!», escribió el mandatario en su red Truth Social minutos después de asegurar que EE.UU. mantendrá el bloqueo naval a los buques iraníes pese a la reapertura del estrecho anunciada por Teherán. EFE

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