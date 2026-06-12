Trump asegura que la guerra con Irán terminó, pero Teherán no confirma un acuerdo
Washington, 9 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la guerra con Irán «terminó hoy» y expresó optimismo sobre las negociaciones en marcha con Teherán, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo.
Durante un acto telemático de apoyo a un candidato republicano a gobernador en Georgia, Trump afirmó que un pacto entre ambos países es inminente y horas antes, había ordenado cancelar nuevos ataques contra objetivos iraníes, sugerido que las conversaciones avanzaban favorablemente. EFE
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