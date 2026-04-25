Trump asegura que la investigación contra el presidente de la Fed no se ha cerrado aún

2 minutos

Washington, 25 abr (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado que aún no da por cerradas las pesquisas contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por supuesto fraude en la restauración de la sede del organismo en Washington, pese a que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos desestimó ayer viernes la investigación penal.

«La investigación no se ha archivado. Lo que quiero averiguar es cómo un edificio que yo podría haber construido por 25 millones de dólares pudo costar 4.000 millones», dijo Trump a los medios poco antes de subir en Palm Beach, Florida, al avión presidencial para poner rumbo a Washington.

El viernes, la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció en X que su oficina pidió cerrar las pesquisas contra Powell mientras el inspector general de la Fed «examine minuciosamente los sobrecostos de construcción» de la sede del banco central.

Pirro añadió que no dudaría «en reabrir una investigación penal si los hechos así lo justificaran».

«(El supuesto fraude) es algo muy importante, y él (Powell) estaba a cargo. Así que llegaremos al fondo del asunto. Jeanine (Pirro) es fantástica», añadió hoy Trump.

El anuncio de Pirro coincide con el proceso en marcha en el Senado para confirmar al candidato de Trump para sustituir a Powell como nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y la amenaza del senador republicano Thom Tillis de bloquear la decisión hasta que la investigación contra Powell fuera desestimada.

El magnate neoyorquino ha mostrado abiertamente su descontento con el presidente de la Fed, que abandonará el cargo en mayo y al que exige una bajada agresiva de los tipos de interés en EE.UU.

Trump ha llegado a llamar «cretino» a Powell bajo el argumento de que con su ‘lentitud’ está afectando a la economía estadounidense.

En marzo, un juez federal en Washington consideró nulas las citaciones judiciales contra Powell al dictaminar que la investigación abierta por el Departamento de Justicia tuvo motivaciones políticas. EFE

asb/syr/nvm