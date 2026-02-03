Trump asegura que México dejará de enviar petróleo a Cuba

afp_tickers

3 minutos

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, luego de firmar la semana pasada un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que suministre crudo a la isla.

Cuba, bajo embargo económico de Estados Unidos desde hace más de seis décadas, está sumida en una grave crisis económica, la peor desde la implosión del bloque soviético en 1991.

Cuba «es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo», dijo el lunes Trump a periodistas en la Casa Blanca.

La economía cubana sobrevivió durante los últimos años gracias al petróleo barato que le proporcionaba Venezuela. Pero dejó de recibirlo luego de la caída hace un mes del mandatario venezolano Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, en una operación de fuerzas estadounidenses.

El fin del suministro de crudo mexicano a Cuba profundizaría significativamente la crisis económica de la isla, marcada por la escasez y los prolongados apagones.

Trump firmó el 28 de enero una orden ejecutiva en la que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan crudo a la isla, al considerar que representa una «amenaza excepcional» a la seguridad nacional estadounidense.

El decreto, en la práctica, obliga a los socios de Cuba a elegir entre comerciar con la mayor economía del mundo o con una isla empobrecida de 11 millones de habitantes.

México, cuyo mayor socio comercial es Estados Unidos, se ha mostrado reacio a cortar los envíos, y su presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que no quiere poner a su país en riesgo en materia de aranceles.

La mandataria mexicana advirtió sobre «una crisis humanitaria de gran alcance» en Cuba y anunció el envío de ayuda humanitaria esta semana.

Pero también dijo que no descuidará las implicancias que el decreto de Washington pueda tener para México.

– «Intercambio de mensajes» –

Trump reiteró el lunes que su gobierno mantenía conversaciones con los dirigentes de Cuba.

«Creo que estamos bastante cerca [de un acuerdo], pero ahora mismo estamos tratando con los líderes cubanos», dijo en el Despacho Oval, sin dar más detalles.

El domingo había declarado en su residencia en Mar-a-Lago que estaba hablando «con los más altos responsables» de la isla.

Un alto diplomático cubano señaló el lunes a la AFP que había contactos entre ambos países, pero no conversaciones formales.

«No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes», dijo el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

«Sí es verdad que ha habido comunicaciones entre los dos gobiernos», apuntó.

Cuba enfrenta desde hace seis años una severa crisis económica debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, vigentes desde 1962, la baja productividad de su economía centralizada y el colapso del turismo.

A esta situación se suma el impacto del parón en el suministro de petróleo venezolano, lo que ha dejado a la isla comunista aún más vulnerable y ha profundizado la escasez de combustible y los apagones que en La Habana ya superan las 10 horas.

La Habana acusa a Washington de querer «asfixiar» su economía.

«Nos va a obligar a transitar por un periodo muy difícil que reclamará de nosotros un alto grado de creatividad, de estoicismo, de austeridad», dijo el vicecanciller cubano.

Sin embargo, subrayó que el país se ha venido «preparando» para escenarios que podrían «venir con el actual gobierno de Estados Unidos» y que «no es algo que nos agarra desprevenidos».

jz-rd/ad/cr