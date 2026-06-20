The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Trump asegura que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 20 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que «no habrá peajes» en el estrecho de Ormuz «durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de que expire ese plazo».

El mandatario escribió este mensaje en su red Truth Social después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero. EFE

acd/lfp/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR