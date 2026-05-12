Trump asegura que no quiere la ayuda de la OTAN para lidiar con Irán: «No los necesitamos»

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Washington, 12 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no necesita la ayuda de la OTAN para lidiar con Irán porque Washington ya ha vencido militarmente a la República Islámica y reiteró sus críticas por la falta de apoyo de los aliados en la guerra.

«La OTAN me decepcionó profundamente. La OTAN no estuvo presente cuando la necesitamos. No necesitamos a la OTAN, pero si la necesitáramos, simplemente no estuvieron ahí», dijo a los periodistas en la Casa Blanca antes de emprender viaje a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. EFE

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