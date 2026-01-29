Trump asegura que Putin ha aceptado no atacar Ucrania durante una semana por el frío
Washington, 29 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que su el mandatario ruso, Vladímir Putin, ha aceptado su petición de no atacar Ucrania durante una semana debido al frío extremo que afecta a la región.
«Personalmente le pedí al presidente Putin que no bombardeara Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana y aceptó no hacerlo. No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí», aseguró el presidente durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca. EFE
