Trump asegura que Venezuela ha liberado a «muchos presos políticos»

1 minuto

Washington, 20 ene (EFE).- El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha liberado a «muchos presos políticos».

«Supongo que gran parte de la postura de Estados Unidos dependerá de lo que hagan, pero han liberado a muchos presos políticos en Venezuela», apuntó el mandatario al ser preguntado en una rueda de prensa sobre la demora en las excarcelaciones. EFE

acd/er/jrh

(foto) (video)