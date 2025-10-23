Trump asistirá en Malasia a una cena con líderes asiáticos en la que estará Lula

Washington, 23 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá el próximo domingo a una cena con líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, en la que participará también su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según confirmó este jueves la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó hoy que Trump aterrizará el domingo en Malasia y se reunirá con el primer ministro, Anwar bin Ibrahim, antes de participar en la mencionada cena de trabajo, lo que abre la puerta a un encuentro directo entre el republicano y Lula en un momento en que Washington y Brasilia buscan acercar posturas tras la brecha diplomática provocada por el proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

A su vez, la Casa Blanca no ha confirmado por el momento si Trump y Lula planean mantener un encuentro privado en Malasia.

Brasil ha sido uno de los países más damnificados por los aranceles impuestos a las exportaciones por Trump, actualmente del 50 % a raíz de la causa contra Bolsonaro, aliado político del mandatario.

Trump y Lula se encontraron en los pasillos de la pasada Asamblea General de la ONU, celebrada en septiembre en Nueva York, e iniciaron un deshielo que continuó el 6 de octubre con una llamada «amistosa», en la que el dirigente brasileño propuso al estadounidense verse en el marco de la cumbre de la ASEAN, que arranca el mismo domingo y concluye el 28 de octubre.

En la mencionada cena estarán, además de los líderes de los 10 miembros de ASEAN, el primer ministro chino, Li Qiang; el primer ministro canadiense, Mark Carney; el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

El martes, Trump volará a Tokio para reunirse con la flamante primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el miércoles viajará a la ciudad surcoreana de Busan, donde se verá con el presidente Lee Jae-myung.

Ese mismo día viajará a la localidad surcoreana de Gyeongju, donde participará en eventos empresariales del foro APEC, y donde el mismo jueves mantendrá una esperada cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, de la que espera que pueda salir un acuerdo para reducir los aranceles y las restricciones comerciales entre las dos primeras potencias mundiales. EFE

