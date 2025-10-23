Trump asistirá en Malasia en una cena con líderes asiáticos en la que estará Lula

1 minuto

Washington, 23 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá este domingo a una cena con líderes de la Asociación de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, en la que participará también su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según confirmó este jueves la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó hoy de que Trump aterrizará el domingo en Malasia y se reunirá con el primer ministro, Anwar bin Ibrahim, antes de participar en esa cena de trabajo, lo que abre la puerta a un encuentro directo entre el republicano y Lula en un momento en que Washington y Brasilia buscar acercar posturas tras la brecha diplomática derivada el proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. EFE

