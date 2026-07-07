Trump atribuye traslado de planta de Toyota de México a EE.UU. a su política arancelaria

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Washington, 7 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este martes el anuncio de Toyota de que trasladará su planta de México a Estados Unidos, decisión que atribuyó a su política arancelaria.

«Toyota se traslada de México a Estados Unidos (¡a Texas!). Es algo de gran importancia. ¡Los aranceles están surtiendo efecto!», valoró el presidente estadounidense en su red Truth Social.

La multinacional anunció este pasado lunes una inversión de 3.600 millones de dólares para ampliar su planta de San Antonio, Texas, un proyecto que incluirá el traslado gradual de parte de la producción de la camioneta Tacoma desde Baja California.

Toyota explicó que la transferencia de la producción de la Tacoma desde su planta de Baja California se realizará de manera escalonada durante aproximadamente cuatro años y señaló que la decisión forma parte de su estrategia para fortalecer su capacidad manufacturera en Norteamérica.

La empresa subrayó que mantiene su compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y México, al tiempo que reiteró su respaldo a una pronta renovación del Tratado entre los tres países, el T-MEC, al considerar que el acuerdo comercial es fundamental para preservar la competitividad de la industria automotriz regional.

El presidente y director ejecutivo de Toyota Norteamérica, Ted Ogawa, afirmó que la expansión refleja la confianza de la compañía en la manufactura estadounidense y contribuirá a fortalecer la cadena de suministro, responder a la demanda de los consumidores y generar oportunidades económicas en Texas.

La empresa prevé que la nueva línea de producción comience sus operaciones hacia 2030, cuando la instalación prácticamente duplicará su tamaño actual. EFE

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