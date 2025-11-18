Trump autoriza la venta a Arabia Saudí de los cazas F-35 que pedía Bin Salmán

Washington, 18 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este martes la venta de cazas furtivos F-35 solicitada por Arabia Saudí, durante una reunión con el príncipe heredero del país, Mohamed bin Salmán, en la Casa Blanca.

«El presidente Trump aprobó un importante paquete de ventas de defensa, que incluye futuras entregas de F-35, lo que fortalece la base industrial de defensa de Estados Unidos y garantiza que Arabia Saudí continúe comprando productos estadounidenses», detalló la Casa Blanca en un comunicado. EFE

