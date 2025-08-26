Trump avanza para destituir a gobernadora de la Fed, en su escalada por controlar el banco central

La decisión del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook ha marcado una drástica escalada en sus esfuerzos por controlar el banco central estadounidense, una postura que pone en riesgo la independencia de la institución.

Durante meses, el mandatario ha pedido al banco que recorte drásticamente las tasas de interés, criticando repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por llegar «demasiado tarde» y calificándolo de «imbécil».

Sin embargo, los responsables de la política monetaria han mantenido estables los tasas mientras monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre los precios.

Al destituir a Cook, el presidente podría añadir una nueva voz a la junta de gobierno de la Fed para intentar influir en las tasas de interés a su favor.

Tras solicitar su renuncia la semana pasada, Trump publicó una carta el lunes por la noche en la que anunciaba su despido «con efecto inmediato».

La decisión citaba acusaciones de declaraciones falsas en sus créditos hipotecarios y afirmaba que «hay suficientes causas para retirarla de su puesto».

Trump dijo el martes a periodistas que Cook «parece haber cometido una infracción», y enfatizó: «Necesitamos personas que sean 100% honestas».

Pero la gobernadora rechazó la insólita propuesta de Trump de destituirla, alegando que no tiene autoridad legal para hacerlo. «No voy a renunciar», dijo Cook, la primera mujer afroestadounidense en formar parte de la junta directiva del banco central, en un comunicado compartido a la AFP por su abogado, Abbe Lowell.

«El presidente Trump pretendió despedirme ‘con causa justificada’ cuando no existe causa legal alguna y no tiene autoridad para hacerlo», añadió.

Lowell afirmó: «Presentaremos una demanda para impugnar esta acción ilegal».

Un portavoz de la Fed dijo que el banco central «acatará cualquier decisión judicial». El vocero señaló que Cook está buscando una decisión judicial que confirme su capacidad para seguir cumpliendo con sus responsabilidades como gobernadora.

La fuente destacó que los mandatos largos y las protecciones frente a la destitución para los gobernadores son «una salvaguarda vital», sin más detalles.

– Independencia erosionada –

En Estados Unidos, el presidente está generalmente limitado en sus capacidades para deponer a funcionarios del banco central. Una orden de la Corte Suprema sugirió recientemente que los miembros de la Fed solo pueden ser destituidos por una «causa» justificada, lo que puede interpretarse como haber cometido una infracción.

La independencia de la Fed respecto a la Casa Blanca «se está erosionando», afirmó David Wessel, investigador principal de estudios económicos en Brookings.

Wessel dijo a la AFP que Trump parece estar intentando conseguir la mayoría en la junta directiva de la Fed, en un esfuerzo por bajar las tasas de interés y controlar el banco. Pero advirtió: «La historia nos enseña que cuando los políticos controlan el banco central, la consecuencia inevitable es una mayor inflación y la inestabilidad financiera».

En el caso Cook, el mandatario republicano apuntó a una denuncia penal fechada el 15 de agosto del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), un aliado de Trump, ante el fiscal general de Estados Unidos, para anunciar que Cook sería despedida.

La denuncia, según Trump, arrojó «razón suficiente» para creer que Cook pudo haber hecho «declaraciones falsas» en uno o más créditos hipotecarios.

Una de las presuntas declaraciones falsas era que Cook había asegurado poseer dos residencias principales, una en Michigan y otra en Georgia.

Cook no ha sido acusada de ningún delito y las presuntas declaraciones falsas ocurrieron antes de que ocupara su cargo actual.

En su carta del lunes, Trump dijo: «Como mínimo, la conducta en cuestión exhibe el tipo de negligencia grave en transacciones financieras que pone en duda su competencia y confiabilidad como regulador financiero».

– Recorte de tasas –

La senadora Elizabeth Warren, máxima representante demócrata en la Comisión Bancaria del Senado, calificó la medida de Trump como «una toma de poder autoritaria que viola flagrantemente la Ley de la Reserva Federal».

«Debe ser revocada en los tribunales», agregó en un comunicado.

Desde su último recorte en diciembre, la Fed ha mantenido las tasas de interés en un rango del 4,25% al 4,50%.

Sin embargo, la semana pasada Powell abrió la puerta a una reducción de las tasas en la próxima reunión de política monetaria del banco en septiembre.

Cook asumió el cargo de gobernadora de la Reserva Federal en mayo de 2022 y fue reelegida para la junta en septiembre de 2023. Prestó juramento ese mismo mes para un mandato que finaliza en 2038.

Anteriormente, formó parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente Barack Obama.

