Trump avanza que la compra de soja será un «tema importante» en la reunión con Xi Jinping

Washington, 1 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su exigencia para que China compre más soja estadounidense será un «tema importante» en la reunión que mantendrá a finales de mes con su homólogo chino, Xi Jinping.

«Los productores de soja de nuestro país se ven perjudicados porque China, por pura estrategia de ‘negociación’, dejó de comprar», expresó el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

El republicano acusó a su antecesor, el demócrata Joe Biden, de no haber hecho cumplir un acuerdo con China firmado en 2020, durante el primer mandato de Trump, en el que «ellos se comprometían a comprar miles de millones de dólares en productos agrícolas, sobre todo soja».

«Pero tranquilos, todo se va a arreglar. Amo a nuestros patriotas, y cada agricultor es uno de ellos. En cuatro semanas me reuniré con el presidente Xi de China, y la soja será uno de los temas más importantes», agregó Trump, que concluyó: «Hagamos la soja y los otros cultivos grandes otra vez».

Trump insiste en que China debe cuadruplicar la compra de soja estadounidense, mientras ambos países siguen negociando un acuerdo comercial para evitar la batería de aranceles que se impusieron mutuamente cuando el republicano inició su guerra comercial.

Está previsto que los líderes de las dos superpotencias se reúnan a finales de octubre en Corea del Sur, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). EFE

er/av

