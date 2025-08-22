The Swiss voice in the world since 1935

Trump avanza que pondrá aranceles a los muebles importados a Estados Unidos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 22 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que se ha iniciado «una gran investigación» sobre los muebles que ingresan a Estados Unidos desde otros países y espera aumentar los aranceles para estos productos.

«Dentro de los próximos 50 días, la investigación estará concluida y los muebles importados estarán sujetos a un arancel que aún está por determinarse», escribió Trump en su cuenta de Truth.

El mandatario agregó que esta medida «traerá de vuelta el negocio de los muebles a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Míchigan y otros estados».

Según datos del Banco Mundial, los principales países exportadores de muebles a Estados Unidos son México, Canadá, China, Alemania e Italia.

En 2023, México lideró las exportaciones de muebles a este país con 18,67 millones de dólares, el 47 % del total, de acuerdo con la misma fuente.

Estas medidas de aranceles forman parte de una política comercial impulsada por Trump desde su retorno a la Casa Blanca bajo la excusa de «proteger la industria nacional» y en algunos casos luchar contra el tráfico de drogas, como el fentanilo.

Las acciones de Trump en materia arancelaria han generado preocupación en sus socios comerciales internacionales por los posibles efectos en las relaciones comerciales y los costos para los consumidores. EFE

dte/ecs/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR