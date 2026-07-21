The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Trump avisa que Estados Unidos tomará medidas si los hutíes bloquean el mar Rojo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 21 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este martes que su país tomará medidas si los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, cumplen su amenaza de bloquear el mar Rojo.

«Hasta ahora no ha sucedido. Podría suceder, pero nosotros nos encargaremos del asunto», declaró el mandatario ante la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo libanés, Joseph Aoun. EFE

er/lss

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR