Trump avisa que Estados Unidos tomará medidas si los hutíes bloquean el mar Rojo

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Washington, 21 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este martes que su país tomará medidas si los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, cumplen su amenaza de bloquear el mar Rojo.

«Hasta ahora no ha sucedido. Podría suceder, pero nosotros nos encargaremos del asunto», declaró el mandatario ante la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo libanés, Joseph Aoun. EFE

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