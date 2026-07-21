Trump avisa que Irán pagará por la muerte de soldados de EEUU mientras los ataques no cesan

afp_tickers

Compartir

4 minutos

El presidente Donald Trump advirtió el lunes a Irán que pagará un alto precio por cada soldado estadounidense muerto en Oriente Medio, al tiempo que su homólogo iraní declaró una «guerra total» y los intercambios de disparos no cesan.

El ejército de Washington informó en X que completó su décima noche consecutiva de ataques contra la república islámica, en la que apuntó contra centros de mando, capacidades marítimas y bases de misiles y drones «para degradar la capacidad de Irán de seguir atacando buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz».

Esta nueva ofensiva se produjo mientras los rebeldes hutíes de Yemen, aliados cercanos de Teherán, amenazaron con extender aún más la disputa regional con un bloqueo a Arabia Saudita en el mar Rojo.

Esa medida amenaza la capacidad del principal exportador mundial de petróleo para eludir Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos de nuevo paralizada, y podría provocar una «escalada regional aún mayor», alertó el portavoz del secretario general de la ONU.

Condenado enérgicamente por Riad, el anuncio de taponar el estrecho de Bab el Mandab hace temer «un choque mucho más grave» debido a su importancia como vía alternativa a Ormuz, advirtió Andreas Krieg, experto en seguridad del King’s College de Londres.

– Esfuerzos diplomáticos –

El alcance de los bombardeos estadounidenses se ha extendido al centro y el este de Irán, mucho más allá de las regiones del sur donde se concentraron inicialmente los ataques tras la reanudación de las hostilidades el 7 de julio.

El lunes se reportaron ataques en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear iraní en funcionamiento.

En respuesta a las renovadas ofensivas estadoundienses, Teherán anunció este martes a primera hora que volvió a disparar contra objetivos militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, aliados de Washington. Antes atacó también a Jordania.

El gobierno kuwaití informó el lunes por la noche que había derribado tres nuevos misiles iraníes tras la activación de las sirenas de alerta.

«La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra total», aseguró el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Según el último balance oficial iraní, publicado el viernes, se han registrado al menos 50 muertos y más de 500 heridos desde que se reanudaron los combates.

Por parte de Estados Unidos, tres soldados murieron recientemente en Jordania e Irak, los primeros desde el recrudecimiento de la violencia. Elevaron a 17 el total de militares de Washington fallecidos desde el inicio de la guerra en febrero.

Por cada soldado caído, Irán pagará «muchas veces más» el precio, amenazó el lunes Trump en su red Truth Social.

Esta reanudación de las hostilidades entre ambos países hizo añicos el marco de acuerdo que firmaron el 17 de junio y que debía conducir a terminar definitivamente el conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques israeloestadounidenses a Irán.

No obstante, continúan los esfuerzos diplomáticos entre Teherán y Washington a través de los países mediadores, indicó el lunes el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai.

El ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, llegó el lunes para una visita de dos días a Pakistán, uno de los mediadores junto con Catar y Omán, anunció Islamabad.

– «Proteger el transporte marítimo» –

En el centro de las disputas sigue estando el estrecho de Ormuz, por el que transitaba antes de la guerra una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos y cuya reapertura preveía el protocolo de acuerdo.

Desde la reanudación de las hostilidades, Teherán volvió a bloquear su paso. Estados Unidos reimpuso, en represalia, su bloqueo a los puertos iraníes.

«No debemos permitir que esta ruta marítima vuelva a ser desviada de su uso original para amenazar la seguridad y los intereses nacionales de Irán», afirmó el lunes el portavoz de la diplomacia iraní.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron este martes que detuvieron dos petroleros en Ormuz, luego de que la víspera otros dos buques sufrieran la misma suerte y cuatro el día anterior.

Más temprano el martes, además, un barco cisterna fue alcanzado por un «proyectil no identificado» frente a las costas de Omán, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

El domingo por la noche, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos para «proteger el transporte marítimo» en el estrecho de Ormuz.

burx-cha-sia/ph/cjc-arm/lb