Trump avisa que los «cárteles terroristas» atacados por EE.UU. no solo son de Venezuela

1 minuto

Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este miércoles que las lanchas de los «cárteles terroristas» bombardeados no solo son de Venezuela, al señalar que hay «otros» países involucrados tras más de dos meses de ataques estadounidenses en el Pacífico y el Caribe.

«Estamos estallando cárteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo», declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF) en Miami.

Trump, quien no aclaró a qué otros países se refiere, defendió los ataques que han matado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el 1 de septiembre, al asegurar que por cada bote bombardeado se salvan 25.000 estadounidenses por evitarse el tráfico de drogas. EFE

