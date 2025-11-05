Trump bajo prueba: millones de votantes acuden a elecciones locales en EE.UU.

4 minutos

Washington, 4 nov (EFE).‑ Millones de estadounidenses votaron este martes en distintos estados del país por alcaldes, gobernadores y otros cargos, en una jornada que puede servir como un termómetro electoral para el presidente, Donald Trump, tras sus primeros nueve meses de segundo mandato.

Además de las elecciones a la alcaldía de Nueva York, que han despertado un enorme interés por el liderazgo en las encuestas del candidato demócrata, el socialista Zohran Mamdani, también hay otros comicios destacados, como un referéndum en California para modificar los distritos electorales.

Virginia, un estado bisagra que elige a su primera mujer gobernadora, fue el primero en cerrar los colegios electorales, a las 19:00 hora local (00:00 GMT del miércoles).

La demócrata Abigail Spanberger lidera las encuestas en Virginia, frente a la republicana Winsome Earle-Sears, quien no ha recibido el respaldo público de Trump por su mal desempeño en los sondeos.

Durante la jornada se registraron algunos episodios de tensión. En Nueva Jersey, hubo amenazas de bomba en al menos siete condados, lo que obligó al cierre temporal de algunas urnas y la redirección de votantes.

Récord de votantes en elección histórica en Nueva York

Por la tarde, aproximadamente 1,4 millones de personas, incluyendo quienes votaron anticipadamente, habían emitido su voto en Nueva York para decidir la contienda entre el demócrata Mamdani, el independiente Andrew Cuomo (respaldado por Trump para evitar una victoria de Mamdani) y el republicano Curtis Sliwa, muy rezagado en las encuestas.

Las urnas en la Gran Manzana cierran a las 21:00 (02:00 GMT)

La contienda ha generado mucha atención a nivel internacional porque el socialdemócrata Mamdani, que lidera las encuestas, prometió ampliar el acceso a la vivienda, los alimentos y la atención médica en la ciudad con uno de los costos de vida más altos del mundo.

Además, de que podría ser el primer musulmán en dirigir la ciudad.

El político progresista depositó este martes su voto en un centro de votación situado en la escuela secundaria en el barrio de Astoria, en el distrito de Queens.

Trump ha amenazado reiteradamente con recortar la financiación federal para Nueva York si Mamdani se hace con la alcaldía.

Votación clave en California para el futuro

Los votantes californianos deciden este martes sobre la Proposición 50, que permitiría rediseñar los distritos congresionales del estado con el objetivo de beneficiar a los demócratas en las elecciones a la Cámara de Representantes del próximo año.

La iniciativa, impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, busca contrarrestar esfuerzos similares de los republicanos en Texas, que intentan reformar los distritos para asegurar que Trump pueda mantener una mayoría en la Cámara Baja en 2026.

De aprobarse la iniciativa californiana, los expertos estiman que los demócratas podrían ganar hasta cinco escaños más en las elecciones de medio mandato.

Las encuestas recientes de Emerson College muestran un 57 % de apoyo entre votantes probables y apenas un 6 % de indecisos, con un marcado alineamiento partidista en un estado donde los demócratas representan alrededor del 45 % del electorado registrado.

Trump cuestionó el referéndum y denunció un supuesto fraude electoral en California, asegurando que la votación es «una gran estafa».

Otras elecciones claves

La ciudad de Miami celebra elecciones para suceder al actual alcalde, el republicano Francis Suárez, muy cercano a Trump, con 13 candidatos en contienda y la posibilidad de una segunda vuelta el 9 de diciembre si ninguno supera el 50 % de los votos.

En Pensilvania, están en juego las elecciones a la Corte Suprema local, donde los jueces progresistas tienen una mayoría de 5 a 2, y existe una disputa para tener el control del Estado.

En Texas, está en juego el escaño vacante en el distrito 18, con 16 candidatos que compiten por el puesto y que es una elección clave para los republicanos que buscarán tener control de la elección a gobernador el próximo año para la reelección de Greg Abbott. EFE

