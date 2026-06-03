Trump bromea con dejar de forma permanente el octágono de la UFC en la Casa Blanca

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Washington, 2 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este martes con la idea de dejar para siempre la estructura metálica instalada en la Casa Blanca para los combates de la UFC que se realizarán el 14 de junio en el marco de su cumpleaños 80.

En un nuevo video publicado hoy en TikTok, Trump comparó la estructura que se está construyendo en la Casa Blanca con la Torre Eiffel.

Además, opina que podría convertirse en un magnífico destino turístico, similar al emblemático monumento parisino.

«Muchos desconocen que la Torre Eiffel se construyó en París, Francia, en 1889», les dijo a sus seguidores desde el Despacho Oval y agregó que «Se suponía que la desmontarían inmediatamente después de la Exposición Universal. Pero luego dijeron: «Saben, nos gusta. ¡Dejémosla un poco más».

Desde octubre de 2025, el republicano adelantó que realizaría un evento de artes marciales mixtas en el marco de su cumpleaños y en el arranque de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Trump presentó el evento oficialmente el pasado 6 de mayo junto al luchador hispano-georgiano Ilia Topuria y otros deportistas que participarán en los combates.

El combate principal de la velada en Washington enfrentará Topuria, que permanece invicto en su carrera, a Justin Gaethje por la unificación del cinturón de peso ligero.

Previo a incursionar en la política, Trump promovió combates de boxeo en Nueva York en las décadas de 1980 y 1990. Además, tuvo una larga relación con la WWE, la principal empresa de lucha libre de Estados Unidos, en la que fue incluido en el salón de la fama en 2013. EFE

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