Trump bromea con ponerle su nombre al Golfo de México: «Aún estamos a tiempo»
Washington, 20 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este martes con que aún está «a tiempo» de ponerle su nombre al Golfo de México, rebautizado como ‘Golfo de Estados Unidos’ a su regreso a la Casa Blanca hace un año, insistiendo en que su equipo no rechaza casi ninguna de sus ideas.
«Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (…) El Golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo», dijo en una rueda de prensa para destacar los logros del primer año de su segundo mandato. EFE
